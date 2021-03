Pioli sorride: sempre più vicini i recuperi di Bennacer e Ibrahimovic (Di lunedì 15 marzo 2021) Buone notizie da Milanello. Dopo la sconfitta contro il Napoli che riaccende la lotta alla Champions League, il Milan non può fermarsi a rimuginare sulla partita contro i partenopei. Giovedì sono attesi dal ritorno contro il Manchester United negli ottavi di Europa League. Secondo quanto si apprende dall’allenamento mattutino dei rossoneri, Ismael Bennacer ha lavorato totalmente con il resto della squadra, e si avvicina il suo ritorno in campo, senza però accelerare i tempi, con l’algerino che contro il Manchester Utd dovrebbe sedersi almeno in panchina. Tempi che invece sta cercando di accorciare Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese ha invece svolto metà allenamento in gruppo e metà personalizzato e giovedì dovrebbe essere tra i convocati per la sfida di Europa League. Fondamentale sarà l’ultimo controllo all’adduttore che verrà effettuato ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Buone notizie da Milanello. Dopo la sconfitta contro il Napoli che riaccende la lotta alla Champions League, il Milan non può fermarsi a rimuginare sulla partita contro i partenopei. Giovedì sono attesi dal ritorno contro il Manchester United negli ottavi di Europa League. Secondo quanto si apprende dall’allenamento mattutino dei rossoneri, Ismaelha lavorato totalmente con il resto della squadra, e si avvicina il suo ritorno in campo, senza però accelerare i tempi, con l’algerino che contro il Manchester Utd dovrebbe sedersi almeno in panchina. Tempi che invece sta cercando di accorciare Zlatan. Il campione svedese ha invece svolto metà allenamento in gruppo e metà personalizzato e giovedì dovrebbe essere tra i convocati per la sfida di Europa League. Fondamentale sarà l’ultimo controllo all’adduttore che verrà effettuato ...

