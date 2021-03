"Pinocchio" di Garrone, Laura Pausini e due registe corrono per gli Oscar (Di lunedì 15 marzo 2021) 'Pinocchio' di Matteo Garrone è candidato agli Oscar per i costumi di Massimo Cantini Parrini e per il make up di Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti, Laura Pausini è in corsa con 'Io sì' ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 marzo 2021) '' di Matteoè candidato agliper i costumi di Massimo Cantini Parrini e per il make up di Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti,è in corsa con 'Io sì' ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Oscar 2021: Laura Pausini candidata per la miglior canzone, due nomination al 'Pinocchio' di Garrone #oscar2021… - rtl1025 : ??? #Pinocchio di Matteo Garrone è candidato agli #Oscar per i costumi. L'annuncio oggi. - Agenzia_Ansa : 'Pinocchio' di Matteo Garrone candidato agli Oscar per i costumi di Massimo Cantini Parrini e il make up di Mark Co… - cange61 : RT @senborgonzoni: ?? ?? La candidatura di Laura Pausini agli Oscar per la miglior canzone originale, con il suo brano «Io Si», e del film '… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Oscar 2021, Pinocchio di Matteo Garrone conquista due nomination -