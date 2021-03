“Panico” a Live, Delle Piane: «A Temptation ho recitato un ruolo». La conduttrice: «Prendiamo le distanze, non mi permetterei mai di parlare di questa trasmissione» – Video (Di lunedì 15 marzo 2021) Barbara D'Urso “Scusate, mi dicono che devo fare una precisazione importante“. Un solo riferimento fuori posto a Temptation Island ha creato un vero scompiglio a Live Non è la D’Urso. In scena ma, prima ancora, dietro le quinte. Ieri la conduttrice del programma domenicale di Canale5 si è infatti affrettata a prendere le distanze dalle affermazioni dell’attore Pietro Delle Piane, che poco prima aveva detto di aver “recitato” un ruolo nello show prodotto da Maria De Filippi. Durante il momento Delle ’sfere’, Delle Piane si era difeso con queste parole dall’accusa di non essersi comportato bene nel reality a cui aveva partecipato assieme alla compagna Antonella Elia: “Temptation ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 marzo 2021) Barbara D'Urso “Scusate, mi dicono che devo fare una precisazione importante“. Un solo riferimento fuori posto aIsland ha creato un vero scompiglio aNon è la D’Urso. In scena ma, prima ancora, dietro le quinte. Ieri ladel programma domenicale di Canale5 si è infatti affrettata a prendere ledalle affermazioni dell’attore Pietro, che poco prima aveva detto di aver “” unnello show prodotto da Maria De Filippi. Durante il momento’sfere’,si era difeso con queste parole dall’accusa di non essersi comportato bene nel reality a cui aveva partecipato assieme alla compagna Antonella Elia: “...

Advertising

davidemaggio : “Panico” a Live, Delle Piane: «A Temptation ho recitato un ruolo». La conduttrice: «Prendiamo le distanze, non mi… - SUPERBLHOOD : immaginate se dopo tutto il panico e le tremila live aperte harry alla fine balza il red carpet - hazzpeacesign : Ci rendiamo conto che sto guardando tre live diverse? e se non becco Harry faccio il panico - stoogazzo : stiamo sbagliando live in che senso raga mi sta prendendo il panico - lovvlou : sto avendo un attacco di panico, non vedo harry in live da più di un anno aiuto -

Ultime Notizie dalla rete : Panico Live Auto in fiamme, attimi di panico in via Canfora Si sono susseguiti momenti di panico soprattutto per la paura che il rogo potesse coinvolgere le altre vetture e che potesse scatenarsi anche una deflagrazione. Fortunatamente i pompieri hanno domato ...

Vaccini, niente panico ma i fatti si raccontano Non è insomma il momento del panico . Ma è quello di togliersi un dubbio, con rispetto per la salute di tanti e per il dolore di chi ha perso all'improvviso una persona cara. E' giusto che vada così. ...

Auto in fiamme, attimi di panico in via Canfora Livesicilia.it Covid Toscana, 1326 nuovi casi. In doppia cifra il tasso positivi-primi tamponi Firenze, 13 marzo 2021 - Sono 1326 i nuovi casi di coronavirus in Toscana nella giornata di sabato 13 marzo. Lo comunica il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso di positivi sui primi tampo ...

LIVE Torino-Inter 1-1 (83'), pareggia Sanabria SECONDO TEMPO 36' Allontanano i granata, poi Lukic rischia di perdere due volte palla ma conquista una punizione. 35' Cross di bastoni, Vojvoda colpisce il pallone che termina oltre ...

Si sono susseguiti momenti disoprattutto per la paura che il rogo potesse coinvolgere le altre vetture e che potesse scatenarsi anche una deflagrazione. Fortunatamente i pompieri hanno domato ...Non è insomma il momento del. Ma è quello di togliersi un dubbio, con rispetto per la salute di tanti e per il dolore di chi ha perso all'improvviso una persona cara. E' giusto che vada così. ...Firenze, 13 marzo 2021 - Sono 1326 i nuovi casi di coronavirus in Toscana nella giornata di sabato 13 marzo. Lo comunica il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso di positivi sui primi tampo ...SECONDO TEMPO 36' Allontanano i granata, poi Lukic rischia di perdere due volte palla ma conquista una punizione. 35' Cross di bastoni, Vojvoda colpisce il pallone che termina oltre ...