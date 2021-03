Nuova stretta e spesa, tornano file nel weekend (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel weekend sono tornate le file davanti a supermercati, negozi e mercati dove si stima un aumento della spesa in media del 20% per fare scorte di prodotti alimentari lungo la Penisola, rispetto alla scorsa settimana. E’ quanto emerge da un monitoraggio Coldiretti in occasione dell’ultimo week end prima della stretta anti covid con l’Italia che si colora tutta di rosso e arancione fino a Pasqua, tranne la Sardegna. Insieme ai negozi per lo shopping, ai parrucchieri e ai ristoranti sono stati presi d’assalto anche molti supermercati e mercati alimentari che tuttavia possono rimare aperti in tutte le regioni con la possibilità anche di recarsi al di fuori del proprio comune per acquisti particolari e documentati. Ad essere maggiormente richiesti sono prodotti di base della dieta alimentare come frutta e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Nelsono tornate ledavanti a supermercati, negozi e mercati dove si stima un aumento dellain media del 20% per fare scorte di prodotti alimentari lungo la Penisola, rispetto alla scorsa settimana. E’ quanto emerge da un monitoraggio Coldiretti in occasione dell’ultimo week end prima dellaanti covid con l’Italia che si colora tutta di rosso e arancione fino a Pasqua, tranne la Sardegna. Insieme ai negozi per lo shopping, ai parrucchieri e ai ristoranti sono stati presi d’assalto anche molti supermercati e mercati alimentari che tuttavia possono rimare aperti in tutte le regioni con la possibilità anche di recarsi al di fuori del proprio comune per acquisti particolari e documentati. Ad essere maggiormente richiesti sono prodotti di base della dieta alimentare come frutta e ...

Advertising

fattoquotidiano : Assembramenti nelle città prima della nuova stretta: a Roma chiuse via del Corso e Fontana di Trevi, controlli anti… - Corriere : Nuova stretta anti Covid, oggi il vertice: si va verso weekend «chiusi» e coprifuoco anticipato - petergomezblog : Covid, in arrivo una nuova stretta? - BeppeBjoy : - tg2rai : In vigore da oggi la nuova stretta decisa dal governo per arginare la terza ondata della pandemia. Mezza #Italia è… -