Moto Guzzi compie 100 anni | una leggenda su due ruote lunga un secolo

(Di lunedì 15 marzo 2021) Lanasce il 15 marzo 1921 a Genova, con un atto notarile che costituisce la "Società Anonima", avente per oggetto «La fabbricazione e la vendita diciclette e ogni altra attività attinente o collegata all'industria metalmeccanica». I soci fondatori sono Emanuele Vittorio Parodi, noto armatore genovese, il figlio Giorgio e l'amico Carlo, suo ex commilitone nella Regia Aviazione insieme all'amico GiovRavelli, aviatore come lo stesso Parodi, deceduto l'11 agosto 1919 durante un volo di collaudo. L'introduzione dell’Aquila logosi deve alla sua memoria., Parodi e Ravelli tre erano stati insieme nel Servizio Aereo della Regia Marina e lì avevano sviluppato l’idea di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cent'anni di passione, vittorie e avventure per Moto Guzzi e per una storia su due ruote che ha conquistato il mond… - siliano_g : Un vero mito!!!Moto Guzzi, oggi l'Aquila di Mandello compie 100 anni. Il primo secolo del glorioso marchio tra stor… - ibabypro : RT @jacopogiliberto: oggi la moto guzzi compie cent'anni. la mia moto guzzi attuale ha solo 120mila chilometri, un fantolina. - solomotori : Moto Guzzi: a Genova consegnato atto costitutivo - solomotori : Moto Guzzi: Colaninno, 100 anni, grande orgoglio -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Guzzi

... uniti alle migliori dotazioni tecniche in termini di supporti elettronici alla guida e ogni singolae' costruita nello stabilimento di Mandello del Lario con cura artigianale. Ogni ...Dalla fondazione del 1921 alle prime motociclette, passando per i primi successi sportivi e le mitiche motociclette degli anni Settanta Vedi di più La leggendarianasce il 15 marzo 1921 a Genova. I soci fondatori sono il noto armatore genovese Emanuele Vittorio Parodi, il figlio Giorgio e l amico Carlo, suo ex commilitone nella Regia Aviazione ...Il 15 marzo del 1921 fa nasceva il marchio dell'Aquila. A 100 anni di distanza, rivedere le sue moto è come percorrere un viaggio all'indietro nella storia italiana ...Il compleanno è una occasione per festeggiare e Moto Guzzi celebra i suoi 100 anni con tre modelli Centenario e uno in arrivo prossimamente.