Luna Rossa débacle, New Zealand avanti 5-3 (Di lunedì 15 marzo 2021) nella baia di Hauraki, ad Auckland. Il 'defender' fa bottino pieno, intascando due punti che potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza nel cammino verso la vittoriosa difesa del trofeo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 15 marzo 2021) nella baia di Hauraki, ad Auckland. Il 'defender' fa bottino pieno, intascando due punti che potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza nel cammino verso la vittoriosa difesa del trofeo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - Agenzia_Ansa : Coppa America: Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3-2 - Ultima Ora - ANSA - straditeresa : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - gnagno60_celi : @lunarossa @Prada @Pirelli @Woolmark @PaneraiOfficial Tifiamo tutti per voi!Luna Rossa non mollare!!!!!! -