La Chiesa boccia le benedizioni per le unioni omosessuali (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – La Chiesa non dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso, che non può dunque “essere considerata lecita”. Lo dichiara la Congregazione per la Dottrina della Fede, con la risposta a un ‘dubium’ che era stato presentato, così come riporta il portale Vatican News. Secondo tale parere, non è lecito che i sacerdoti benedicano le coppie omosessuali che chiedono una sorta di riconoscimento religioso della loro unione. Dall’articolo della testata si apprende anche che Papa Francesco, informato del parere espresso dall’organismo della Curia romana, “ha dato il suo assenso” alla pubblicazione della risposta e della nota esplicativa che la accompagna firmata dal Prefetto, il cardinale Luis Ladaria, e dal Segretario, l’arcivescovo Giacomo Morandi. Come riferisce ancora il portale di informazione della Santa Sede, “all’origine della dichiarazione ci sono affermazioni e alcune prassi. Il documento si inserisce nel quadro ‘della sincera volontà di accoglienza e di accompagnamento delle persone omosessuali, alle quali si propongono cammini di crescita nella fede’, secondo quanto stabilito anche dall’esortazione Amoris laetitia, che parla degli ‘aiuti necessari’ offerti alle persone omosessuali ‘per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita’. Sono dunque da valutare i progetti e le proposte pastorali in proposito, e tra questi ci sono quelle riguardanti le benedizioni alle unioni”. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – La Chiesa non dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso, che non può dunque “essere considerata lecita”. Lo dichiara la Congregazione per la Dottrina della Fede, con la risposta a un ‘dubium’ che era stato presentato, così come riporta il portale Vatican News. Secondo tale parere, non è lecito che i sacerdoti benedicano le coppie omosessuali che chiedono una sorta di riconoscimento religioso della loro unione. Dall’articolo della testata si apprende anche che Papa Francesco, informato del parere espresso dall’organismo della Curia romana, “ha dato il suo assenso” alla pubblicazione della risposta e della nota esplicativa che la accompagna firmata dal Prefetto, il cardinale Luis Ladaria, e dal Segretario, l’arcivescovo Giacomo Morandi. Come riferisce ancora il portale di informazione della Santa Sede, “all’origine della dichiarazione ci sono affermazioni e alcune prassi. Il documento si inserisce nel quadro ‘della sincera volontà di accoglienza e di accompagnamento delle persone omosessuali, alle quali si propongono cammini di crescita nella fede’, secondo quanto stabilito anche dall’esortazione Amoris laetitia, che parla degli ‘aiuti necessari’ offerti alle persone omosessuali ‘per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita’. Sono dunque da valutare i progetti e le proposte pastorali in proposito, e tra questi ci sono quelle riguardanti le benedizioni alle unioni”.

Teresio_Boccia : RT @Giuseppe5813: @Teresio_Boccia Teresio, tanto bella non è, e tu lo sai perché. ?? Ieri sera ho assistito alla nascita di un campione ( Ch… - Teresio_Boccia : @Giuseppe5813 Scusami Pino leggo adesso. Immagino a chi ti riferisci... È già qualche partita che sbuffa e si lamen… - TheHardCore125 : RT @Giuseppe5813: @Teresio_Boccia Teresio, tanto bella non è, e tu lo sai perché. ?? Ieri sera ho assistito alla nascita di un campione ( Ch… - Giuseppe5813 : @Teresio_Boccia Teresio, tanto bella non è, e tu lo sai perché. ?? Ieri sera ho assistito alla nascita di un campion… - FraLuna1109 : @Teresio_Boccia Potevamo chiuderla e tu avevi ragione.. mi ero avvilita... avevi visto giusto anche su Chiesa fin d… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa boccia Pirlo o Ronaldo, chi ha deluso di più? Social senza dubbi ... Ronaldo o Pirlo ? Pistocchi boccia Ronaldo I social, per la verità, hanno pochi dubbi: contro i ... col Porto , i soli all'altezza sono Cuadrado e Chiesa . (E Conceiçao con un uomo in meno si mangia ...

Il Sanremo delle blasfemie. L'indignazione del Vescovo e degli esorcisti Il web boccia il Festival 2021 e i cattolici indignati Proprio dal pubblico del web si sono ... di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e ...

Diritti, la Chiesa boccia le benedizioni per le unioni omosessuali Redattore Sociale Diritti, la Chiesa boccia le benedizioni per le unioni omosessuali Il responso negativo a benedire l'unione, come riporta Vatica News, non implica un giudizio sulle singole persone coinvolte, che devono essere accolte evitando ...

Impianti sportivi rifatti Attorno alle parrocchie ci si prepara per quando il virus sarà un ricordo A Marlia, in via della Chiesa, è stato mantenuto e riqualificato il campo da bocce esistente ed è stato realizzato un campo polivalente che contiene un campo da basket e un campo da pallavolo.

... Ronaldo o Pirlo ? PistocchiRonaldo I social, per la verità, hanno pochi dubbi: contro i ... col Porto , i soli all'altezza sono Cuadrado e. (E Conceiçao con un uomo in meno si mangia ...Il webil Festival 2021 e i cattolici indignati Proprio dal pubblico del web si sono ... di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, dellacattolica e ...Il responso negativo a benedire l'unione, come riporta Vatica News, non implica un giudizio sulle singole persone coinvolte, che devono essere accolte evitando ...A Marlia, in via della Chiesa, è stato mantenuto e riqualificato il campo da bocce esistente ed è stato realizzato un campo polivalente che contiene un campo da basket e un campo da pallavolo.