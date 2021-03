Jaguar E-type 60 Collection, dodici “pezzi” speciali per festeggiare un mito – FOTO (Di lunedì 15 marzo 2021) “Sessant’anni dopo la sua presentazione del marzo 1961 al Motor Show di Ginevra, il talentuoso team di Jaguar Classic si appresta a realizzare un esclusivo regalo di compleanno per la E-type: The E-type 60 Collection”: è così che Dan Pink, direttore di Jaguar Classic (il reparto che si occupa di curare i veicoli storici del marchio inglese) presenta l’edizione limitata “E-type 60 Collection”: trattasi di sei coppie di auto pensate per festeggiare il 60° anniversario dell’iconica sportiva E-type, una delle auto più belle di tutti i tempi, divenuta un’icona dell’automobilismo mondiale. “L’attenzione prestata ai dettagli dimostra come questo progetto abbia rappresentato un lavoro fatto con il cuore per tutti i nostri designer, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “Sessant’anni dopo la sua presentazione del marzo 1961 al Motor Show di Ginevra, il talentuoso team diClassic si appresta a realizzare un esclusivo regalo di compleanno per la E-: The E-60”: è così che Dan Pink, direttore diClassic (il reparto che si occupa di curare i veicoli storici del marchio inglese) presenta l’edizione limitata “E-60”: trattasi di sei coppie di auto pensate peril 60° anniversario dell’iconica sportiva E-, una delle auto più belle di tutti i tempi, divenuta un’icona dell’automobilismo mondiale. “L’attenzione prestata ai dettagli dimostra come questo progetto abbia rappresentato un lavoro fatto con il cuore per tutti i nostri designer, ...

