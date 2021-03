Isola dei Famosi, i naufraghi sono pronti? I commenti a caldo dei concorrenti sui social (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ tutto pronto per la quindicesima edizione del reality ‘L’Isola dei Famosi’ che andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5. pronti a quanto pare anche i concorrenti, che prima di lanciarsi dall’elicottero sull’Isola Honduras hanno dovuto dire momentaneamente addio ai social e ad ogni forma di tecnologia. LEGGI ANCHE=> Isola dei Famosi 2021: tutte le novità, i concorrenti e lo scoppiettante trio di opinionisti Immancabili, però, i commenti a caldo pre partenza da parte dei vip che saranno protagonisti dei reality. Tantissima l’emozione che traspare dai loro commenti, ma anche la paura: l’Isola, infatti, a differenza di reality come il GF ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ tutto pronto per la quindicesima edizione del reality ‘L’dei’ che andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5.a quanto pare anche i, che prima di lanciarsi dall’elicottero sull’Honduras hanno dovuto dire momentaneamente addio aie ad ogni forma di tecnologia. LEGGI ANCHE=>dei2021: tutte le novità, ie lo scoppiettante trio di opinionisti Immancabili, però, ipre partenza da parte dei vip che saranno protagonisti dei reality. Tantissima l’emozione che traspare dai loro, ma anche la paura: l’, infatti, a differenza di reality come il GF ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Miryea Stabile è una nuova concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi! #Isola ?? - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - TZ40243541 : @FedeR0904 Grazie siete dei cuccioliiii si twitta con tzvip e isola ?? - see_lallero : 13 settembre 2006. L'apertura della quarta edizione dell'Isola dei Famosi 4 (la prima in Honduras) con Simona Ventu… -