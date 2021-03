Isola dei Famosi anticipazioni prima puntata | naufraghi divisi in due gruppi e sottoposti a un “esperimento” inedito

(Di lunedì 15 marzo 2021) A poche ore dall’inizio della nuova edizione dell’dei, arrivano le primesul reality. A quanto pare, gli autori sembrano avere intenzione di stupire il pubblico con alcune interessanti novità. Dalla Parasite Island allaone dei concorrenti in due fazioni, tutto è stato pensato per soddisfare il pubblico con una varietà di nuove proposte. Le novità dell’ultima settimana: tra opinionisti e sostituzioni fra iIl pubblico di Canale 5 ha appena visto chiudersi le porte della Casa del Grande Fratello Vip ed è già pronto a “volare” alle Honduras con i concorrenti della nuova edizione de L’dei. Negli scorsi mesi sono state diffuse molte voci a proposito dell’esotico reality e alcune di queste hanno trovato ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - IsolaDeiFamosi : Miryea Stabile è una nuova concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi! #Isola ?? - espressonline : Ieri #Quark di Piero Angela. Oggi L'Isola dei no vax: c’era una volta la scienza. Di @dondibea - Gilda69065452 : RT @Ema_2303: Vorrei tanto sapere perché quest'anno hanno messo 'Extended edition' dell'isola dei famosi di notte... ???? #isola https://t.co… - Malvy34087444 : RT @Oppinonuvola: Quindi domani: 21.20 Canale 5 :Isola dei Famosi 23.40 Italia Uno: TikiTaka E secondo Tommaso e Francesco quando le rip… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Il tasso di positività nell'scende allo 0,4%. Risale il numero deli pazienti ricoverati, 176 (...3%14.163 tamponi eseguiti, di cui 7.156 antigenici. ABRUZZO - Sono 329 i nuovi casi di ...Stasera , lunedì 15 marzo 2021, in prima serata su Canale 5 , ci aspetta la prima puntata dell 'Famosi , il reality show prodotto in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi con Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionisti e con ...TERAMO – Ecco il nuovo sistema di raccolta differenziata a Teramo nella frazione di Frondarola: da qualche mese la soluzione di “isole di bidoni” per 20 famiglie. Sono tre discariche a cielo aperto ...Tutte le informazioni sul modello Akash Kumar da Ballando con le stelle all'Isola dei famosi: età, carriera e vita privata.