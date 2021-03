Halo Infinite: il gioco genererà incontri casuali in base al nostro veicolo (Di lunedì 15 marzo 2021) Halo Infinite, l’attesissima esclusiva Microsoft, genererà incontri casuali in base al veicolo in uso dal giocatore e avrà una storia lineare Halo Infinite proporrà degli incontri casuali generati dal gioco in base alle circostanze. Lo hanno affermato gli sviluppatori di 343 Industries durante il loro panel “#Ask343“, uno streaming mensile che fa parte del piano informativo a lungo termine messo in piedi dalla software house. Ogni mese, infatti, numerose informazioni sul titolo verranno rilasciate sia tramite dei post sul sito ufficiale del gioco che tramite questi stream. Halo Infinite avrà una storia lineare, ma ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 15 marzo 2021), l’attesissima esclusiva Microsoft,inalin uso dal giocatore e avrà una storia lineareproporrà degligenerati dalinalle circostanze. Lo hanno affermato gli sviluppatori di 343 Industries durante il loro panel “#Ask343“, uno streaming mensile che fa parte del piano informativo a lungo termine messo in piedi dalla software house. Ogni mese, infatti, numerose informazioni sul titolo verranno rilasciate sia tramite dei post sul sito ufficiale delche tramite questi stream.avrà una storia lineare, ma ...

tuttoteKit : Halo Infinite: il gioco genererà incontri casuali in base al nostro veicolo #343Industries #HaloInfinite… - badtasteit : #HaloInfinite non avrà il Dual-Wielding, si concentrerà su Master Chief e gli Spartan - Nextplayer_it : Halo Infinite: incontri basati su veicoli equipaggiati, ha una storia lineare - infoitscienza : Halo Infinite non sarà un open world, le parole di 343 Industries - GamingTalker : Halo Infinite non vi permetterà di tenere più armi assieme o giocare come Elite -