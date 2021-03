Giannelli (presidi): ‘Dad di oggi non è quella di un anno fa, ma serve formazione” (Di lunedì 15 marzo 2021) “La dad di oggi non è quella di un anno fa. Questa estate è stato varato un piano dal Ministero sulla didattica digitale integrata, più coesa e pensata. Ed i docenti operando sul campo hanno imparato tantissimo. Occorre tuttavia formarli ancora per potenziare al meglio le possibilità della didattica digitale che al momento non è fatta come servirebbe”. Lo dice all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi che aggiunge: “Non condivido le polemiche sui banchi a rotelle, utili ad una didattica del futuro. Spero che nei prossimi mesi la questione formativa degli insegnanti sul fronte digitale sia risolta; nel frattempo i docenti vanno vaccinati, adesso. Occorre accelerare per garantire sicurezza ed il ritorno di tutti in presenza”. (di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) “La dad dinon èdi unfa. Questa estate è stato varato un piano dal Ministero sulla didattica digitale integrata, più coesa e pensata. Ed i docenti operando sul campo himparato tantissimo. Occorre tuttavia formarli ancora per potenziare al meglio le possibilità della didattica digitale che al momento non è fatta come servirebbe”. Lo dice all’Adnkronos Antonello, presidente dell’Associazione nazionaleche aggiunge: “Non condivido le polemiche sui banchi a rotelle, utili ad una didattica del futuro. Spero che nei prossimi mesi la questione formativa degli insegnanti sul fronte digitale sia risolta; nel frattempo i docenti vvaccinati, adesso. Occorre accelerare per garantire sicurezza ed il ritorno di tutti in presenza”. (di ...

Advertising

lifestyleblogit : Giannelli (presidi): 'Dad di oggi non è quella di un anno fa, ma serve formazione' - - albertomura : Giannelli (presidi): 'Dad di oggi non è quella di un anno fa, ma serve formazione'. Finalmente qualcuno che dice l… - zazoomblog : Giannelli (presidi): ‘Dad di oggi non è quella di un anno fa ma serve formazione” - #Giannelli #(presidi): #quella… - fisco24_info : Giannelli (presidi): 'Dad di oggi non è quella di un anno fa, ma serve formazione': 'Si acceleri su vaccini per gar… - TV7Benevento : Giannelli (presidi): 'Dad di oggi non è quella di un anno fa, ma serve formazione'... -