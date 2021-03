Giannelli (presidi): ‘Dad di oggi non è quella di un anno fa, ma serve formazione” (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “La dad di oggi non è quella di un anno fa. Questa estate è stato varato un piano dal Ministero sulla didattica digitale integrata, più coesa e pensata. Ed i docenti operando sul campo hanno imparato tantissimo. Occorre tuttavia formarli ancora per potenziare al meglio le possibilità della didattica digitale che al momento non è fatta come servirebbe”. Lo dice all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi che aggiunge: “Non condivido le polemiche sui banchi a rotelle, utili ad una didattica del futuro. Spero che nei prossimi mesi la questione formativa degli insegnanti sul fronte digitale sia risolta; nel frattempo i docenti vanno vaccinati, adesso. Occorre accelerare per garantire sicurezza ed il ritorno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “La dad dinon èdi unfa. Questa estate è stato varato un piano dal Ministero sulla didattica digitale integrata, più coesa e pensata. Ed i docenti operando sul campo himparato tantissimo. Occorre tuttavia formarli ancora per potenziare al meglio le possibilità della didattica digitale che al momento non è fatta come servirebbe”. Lo dice all’Adnkronos Antonello, presidente dell’Associazione nazionaleche aggiunge: “Non condivido le polemiche sui banchi a rotelle, utili ad una didattica del futuro. Spero che nei prossimi mesi la questione formativa degli insegnanti sul fronte digitale sia risolta; nel frattempo i docenti vvaccinati, adesso. Occorre accelerare per garantire sicurezza ed il ritorno ...

