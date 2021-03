Gasperini: “Peccato non giocare al Bernabeu. Servirà un’impresa” (Di lunedì 15 marzo 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani tra Real Madrid e Atalanta. Queste le sue parole: “”È passato un anno da Valencia, abbiamo sempre giocato a porte chiuse. È un altro tipo di partita, incontriamo il Real dopo il risultato dell’andata. Già prima erano favoriti, ora di più. Ma siamo ancora in grado, ma vogliamo fare bella figura per fare una partita il più possibile competitiva. Non dobbiamo pensare di battere il Real Madrid a tutti i costi, è presuntuoso. Mettiamo in campo le nostre caratteristiche migliori. Dovremo fare una delle migliori gare, spero sia sufficiente”. Non si gioca al Bernabeu: “Peccato non giocare al Bernabeu, sarebbe stata una grande festa per i nostri tifosi. Le polemiche e il rosso dell’andata? Quella è un’altra gara, adesso ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani tra Real Madrid e Atalanta. Queste le sue parole: “”È passato un anno da Valencia, abbiamo sempre giocato a porte chiuse. È un altro tipo di partita, incontriamo il Real dopo il risultato dell’andata. Già prima erano favoriti, ora di più. Ma siamo ancora in grado, ma vogliamo fare bella figura per fare una partita il più possibile competitiva. Non dobbiamo pensare di battere il Real Madrid a tutti i costi, è presuntuoso. Mettiamo in campo le nostre caratteristiche migliori. Dovremo fare una delle migliori gare, spero sia sufficiente”. Non si gioca al: “nonal, sarebbe stata una grande festa per i nostri tifosi. Le polemiche e il rosso dell’andata? Quella è un’altra gara, adesso ...

