Fedez e Francesca Michelin disco d’oro per la canzone “Chiamami per nome” (Di lunedì 15 marzo 2021) A meno di due settimane dalla pubblicazione, Chiamami PER nome ottiene oggi la certificazione di disco d’oro, dopo aver dominato la classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti della scorsa settimana. Il singolo di Francesca MICHIELIN E Fedez, arrivato al secondo posto alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, continua a raccogliere successi e a occupare i primi posti di tutte le classifiche radiofoniche e di streaming. La canzone è attualmente ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes e #3 nella classifica Airplay La canzone è attualmente ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes e #3 nella classifica Airplay italiana dei brani più trasmessi in radio. ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 15 marzo 2021) A meno di due settimane dalla pubblicazione,PERottiene oggi la certificazione di, dopo aver dominato la classifica Fimi/gfk dei singoli più venduti della scorsa settimana. Il singolo diMICHIELIN E, arrivato al secondo posto alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, continua a raccogliere successi e a occupare i primi posti di tutte le classifiche radiofoniche e di streaming. Laè attualmente ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes e #3 nella classifica Airplay Laè attualmente ai primi posti delle classifiche di Spotify, Amazon Music, Apple Music e iTunes e #3 nella classifica Airplay italiana dei brani più trasmessi in radio. ...

Advertising

im_francesca__ : @Fedez Grazie a voi @francescacheeks ?????? - m3l_francesca : RT @francescacheeks: Chiamami per Nome è (già) DISCO D’ORO ????! @Fedez Grazie a tutt* ? Ci vediamo stasera su @rtl1025 per la Suite 102.5 w… - MCRwasmyfavidea : RT @rtl1025: ?? Lunedì torna la Suite 102.5 Prime Time Live ?? Ospite della prossima serata: @francescacheeks con special guest @Fedez, Cola… - Pietro71253692 : #Sanremo2021 #madame #fimi #Maneskin #francescamichelinefedez ?? 4 DISCHI D'ORO PER SANREMO 2021?? CHIAMAMI PER NOME… - lucafontana06 : CHIAMAMI PER NOME di Francesca Michielin e Fedez è disco d’oro!!! #Sanremo2021 #ChiamamiPerNome -