Fabrizio Corona novità: “Sta facendo sciopera della fame e della sete” parte una petizione (FOTO) (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Tribunale di Milano ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per Fabrizio Corona, il quale dovrà tornare in carcere, le ultime novità, però, dipingono un quadro alquanto particolare. L’ex re dei paparazzi, infatti, dopo essersi tagliato i polsi e aver dato luogo ad una rissa con la polizia, è finito all’ospedale. Attualmente risulta ricoverato nel reparto di psichiatria e le sue condizioni psicofisiche sono davvero preoccupanti. Il protagonista ha deciso di dare luogo ad una dura protesta nella speranza di spingere il tribunale a rivedere la sua situazione. Scopriamo tutto nel dettaglio. Le novità su Corona: parte uno sciopero serrato Lo scorso 11 marzo, Fabrizio Corona ha appreso che sarebbe dovuto tornare in carcere in quanto il Tribunale ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Tribunale di Milano ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per, il quale dovrà tornare in carcere, le ultime, però, dipingono un quadro alquanto particolare. L’ex re dei paparazzi, infatti, dopo essersi tagliato i polsi e aver dato luogo ad una rissa con la polizia, è finito all’ospedale. Attualmente risulta ricoverato nel reparto di psichiatria e le sue condizioni psicofisiche sono davvero preoccupanti. Il protagonista ha deciso di dare luogo ad una dura protesta nella speranza di spingere il tribunale a rivedere la sua situazione. Scopriamo tutto nel dettaglio. Lesuuno sciopero serrato Lo scorso 11 marzo,ha appreso che sarebbe dovuto tornare in carcere in quanto il Tribunale ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - La7tv : #nonelarena Alessandro #Sallusti: 'Fabrizio #Corona è una persona gravemente malata e lo Stato si rifiuta di prende… - VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Fabrizio Corona, appello disperato della madre: 'Se va in carcere muore'.VIDEO - i8img : RT @MastroTitta9: Non è l'arena, Fabrizio Corona arrestato. La mamma Gabriella in lacrime: Mio figlio sempre in galera per delle stronzate… -