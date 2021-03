Contagi, morti e ricoveri in aumento. Sale al 25% il rapporto tra positivi e persone testate (Di martedì 16 marzo 2021) Cresce il numero dei morti (ieri sono stati 354, 90 in più rispetto a domenica), di ingressi in ospedale (820 ricoveri, a fronte dei 365 del giorno prima, per un totale di 25.338) e in terapia intensiva (+75), e il tasso di positività (l’8,5%, ossia +0,7%). Anche se come ogni lunedì la quantità di tamponi è nettamente inferiore alla media settimanale (179.015 tamponi eseguiti, contro i 273.966 test del giorno prima su 102.855 persone sottoposte a nuovo test) e dunque … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 marzo 2021) Cresce il numero dei(ieri sono stati 354, 90 in più rispetto a domenica), di ingressi in ospedale (820, a fronte dei 365 del giorno prima, per un totale di 25.338) e in terapia intensiva (+75), e il tasso dità (l’8,5%, ossia +0,7%). Anche se come ogni lunedì la quantità di tamponi è nettamente inferiore alla media settimanale (179.015 tamponi eseguiti, contro i 273.966 test del giorno prima su 102.855sottoposte a nuovo test) e dunque … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

