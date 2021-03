Cassano: “Inter, Juve e Atalanta in Champions. Il Milan se la gioca per il quarto posto” (Di martedì 16 marzo 2021) “Inter, Juventus e Atalanta andranno sicuramente in Champions, il Milan è in difficoltà a livello fisico e se la giocherà fino alla fine con le altre per il quarto posto“. Questo il pronostico di Antonio Cassano nel corso della diretta Twitch ‘Bobo TV’ sulla corsa per i primi quattro posti della Serie A 2020/2021. Per Fantantonio, il Milan dovrà giocarsi il quarto posto con Napoli, Roma e Lazio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) “ntus eandranno sicuramente in, ilè in difficoltà a livello fisico e se la giocherà fino alla fine con le altre per il“. Questo il pronostico di Antonionel corso della diretta Twitch ‘Bobo TV’ sulla corsa per i primi quattro posti della Serie A 2020/2021. Per Fantantonio, ildovràrsi ilcon Napoli, Roma e Lazio. SportFace.

