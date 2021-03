Calcio: CR7, ‘i gol parte essenziale di quello che sono, ne voglio sempre di più’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – “C’è ancora tanto altro da conquistare e credo che possiamo farlo insieme. I gol sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di volerne di più, non vedo l’ora di raggiungere un altro record!”. Così Cristiano Ronaldo su Instagram all’indomani dall’aver raggiunto le 770 reti in carriera. “voglio sempre di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo è essenziale per tenermi in vita!”, aggiunge il 36enne portoghese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – “C’è ancora tanto altro da conquistare e credo che possiamo farlo insieme. I golunadi ciò che. Non riesco a smettere di volerne di più, non vedo l’ora di raggiungere un altro record!”. Così Cristiano Ronaldo su Instagram all’indomani dall’aver raggiunto le 770 reti in carriera. “di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo èper tenermi in vita!”, aggiunge il 36enne portoghese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : ?? CR7, 3 GOL IN 32 MINUTI ? La Juve vince 3-1 a Cagliari ? #SkySport #SkySerieA #SerieA #CagliariJuve #CR7… - EzioGreggio : Il calcio è fatto di episodi:il tiro di Cuadrado sulla traversa se entra, andavamo avanti e si sarebbero sprecati i… - ZZiliani : Ricordate quando #Sconcerti sul #Corriere scrisse che il #CR7 del #RealMadrid nella Juve di Allegri avrebbe fatto l… - tano2763 : RT @EdoardoMecca1: Erano da espulsione anche De Roon, Romero, Borja Valero contro la Juve. La differenza con CR7 è che in quei casi non se… - PaoloRigamont10 : RT @EdoardoMecca1: Erano da espulsione anche De Roon, Romero, Borja Valero contro la Juve. La differenza con CR7 è che in quei casi non se… -