Brunetta-Parma: difficile l'acquisto (Di lunedì 15 marzo 2021) Ci sono buone probabilità che il rapporto Brunetta-Parma non continui. Il giocatore difficilmente raggiungerà il 60% delle presenze, numero che permetterebbe il suo acquisto. Qual è la situazione Brunetta-Parma? Il contesto non è tra i più facili e potrebbe anche essere un'emblema della difficile situazione che sta vivendo il Parma. Il giocatore era arrivato in Italia con buone prospettive e doveva essere uno dei tanti giovani su cui costruire il futuro della squadra crociata. Tutto questo all'insegna del progetto promosso da Krause e portato avanti dal D.S. Carli. La realtà però racconta altro: il Parma lotta per non retorcedere e Brunetta non è mai stato decisivo. I numeri parlano chiaro: Presenze totali con il Parma: ...

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta Parma Parma - Roma 2 - 0: ko inaspettato, i ducali esultano Parma - Roma 2 - 0, il tabellino della partita PARMA (4 - 3 - 3): Sepe; Conti (37 st Laurini), ... A disp.: Colombi, Bruno Alves, Dierckx, Busi, Zagaritis, Cyprien, Sohm, Brunetta. Allenatore: D'Aversa ...

Ultime Notizie Roma del 14 - 03 - 2021 ore 20:10 ...- destra attacca se lo ius soli per Salvini comincia male il ministro della pia Renato Brunetta al ...Il Napoli e a più 13 sulla Juventus in campo alle 18 a Cagliari top della Roma sconfitta 20 Parma ...

Brunetta-Parma: difficile l'acquisto Periodico Daily - Notizie Parma-Roma, le pagelle dei quotidiani: Dzeko non si presenta, Kumbulla e Peres un disastro Fonseca 5. Il Tempo (a cura di A. Austini). Pau Lopez 6, Mancini 5,5, Ibanez 4, Kumbulla 4 (14’ st Cristante 5), Bruno Peres 4 (14’ st Reynolds 5), Pellegrini 5 (34’ st Mayoral sv), Villar 5 (34’ st D ...

Dal 60' Reynolds: un esordio spaesato Esordio in giallorosso per il terzino statunitense Nella domenica storta di Parma, conclusa da sconfitta, c’è da registrare l’esordio di Bryan Reynolds, il terzino statunitense arrivato nel mercato di ...

