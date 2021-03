Astrazeneca bloccato anche in Olanda. L’Aifa polemica con il Piemonte per la sospensione temporanea (Di lunedì 15 marzo 2021) anche l’Olanda, dopo Danimarca, Norvegia, Irlanda, Thailandia e Islanda, sospende – a titolo precauzionale e fino al 29 marzo – la somministrazione del vaccino Astrazeneca per i rischi connessi al suo utilizzo e per i centinaia di casi di gravi reazioni avverse e, in alcuni casi, di morte, che si sono verificati subito dopo l’uso del preparato. La Thailandia riprenderà, comunque, da domani, dopo una serie di accertamenti, la somministrazione del vaccino prodotto da Astrazeneca e dall’Università di Oxford. La decisione dell’Olanda – che comporterà la cancellazione di circa 40mila appuntamenti previsti per questi giorni – segue di poche ore anche quella dell’Italia che ha bloccato la somministrazione di alcuni lotti di Astrazeneca per le reazioni avverse ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021)l’, dopo Danimarca, Norvegia, Irlanda, Thailandia e Islanda, sospende – a titolo precauzionale e fino al 29 marzo – la somministrazione del vaccinoper i rischi connessi al suo utilizzo e per i centinaia di casi di gravi reazioni avverse e, in alcuni casi, di morte, che si sono verificati subito dopo l’uso del preparato. La Thailandia riprenderà, comunque, da domani, dopo una serie di accertamenti, la somministrazione del vaccino prodotto dae dall’Università di Oxford. La decisione dell’– che comporterà la cancellazione di circa 40mila appuntamenti previsti per questi giorni – segue di poche orequella dell’Italia che hala somministrazione di alcuni lotti diper le reazioni avverse ...

Advertising

TgLa7 : #AstraZeneca: Nas,393.600 dosi da lotto bloccato in Piemonte. In corso sequestro in tutti hub distribuzione e centri vaccinali - Agenzia_Ansa : AstraZeneca, sequestrato in tutta Italia il lotto bloccato in Piemonte. Sono complessivamente 393.600 dosi #ANSA - Adnkronos : #Vaccino #AstraZeneca, sequestro in tutta Italia del lotto bloccato in Piemonte - starfighter_68 : RT @Agenzia_Ansa: AstraZeneca, sequestrato in tutta Italia il lotto bloccato in Piemonte. Sono complessivamente 393.600 dosi #ANSA https:/… - GFucci58 : RT @Corriere: AstraZeneca, i Nas sequestrano in tutta Italia il lotto bloccato in Piemonte dopo mort... -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca bloccato AstraZeneca: Nas sequestrano lotto bloccato in Piemonte I carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le dosi del lotto AstraZeneca che l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha sospeso ieri dopo la morte del professore di clarinetto Sandro Tognatti. Le indagini, coordinate dal procuratore Teresa Angela Camelio e ...

Vaccino AstraZeneca: 393.600 le dosi del lotto bloccato in Piemonte dai Nas Sono complessivamente 393.600 le dosi relative al lotto di vaccino Covid - 19 ABV5811 di AstraZeneca già bloccato in Piemonte. Lo rendono noto i Carabinieri Nas. Il sequestro è al fine di 'porre a ...

Vaccino AstraZeneca: nelle Marche bloccato un secondo lotto il Resto del Carlino AstraZeneca: Nas sequestrano lotto bloccato in Piemonte (ANSA) – TORINO, 15 MAR – I carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le dosi del lotto AstraZeneca che l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha sospeso ieri ...

Lotto AstraZeneca ritirato in Piemonte: Nas entrano in tutte le dosi La Procura di Biella ha avviato un procedimento penale contro ignoti per omicidio colposo dopo la morte di Sandro Tognatti, il musicista scomparso sabato ...

I carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le dosi del lottoche l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha sospeso ieri dopo la morte del professore di clarinetto Sandro Tognatti. Le indagini, coordinate dal procuratore Teresa Angela Camelio e ...Sono complessivamente 393.600 le dosi relative al lotto di vaccino Covid - 19 ABV5811 digiàin Piemonte. Lo rendono noto i Carabinieri Nas. Il sequestro è al fine di 'porre a ...(ANSA) – TORINO, 15 MAR – I carabinieri del Nas, su disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le dosi del lotto AstraZeneca che l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha sospeso ieri ...La Procura di Biella ha avviato un procedimento penale contro ignoti per omicidio colposo dopo la morte di Sandro Tognatti, il musicista scomparso sabato ...