Arisa duro colpo | Andrea di Carlo l’ha lasciata | “Il matrimonio è annullato | mi sono ripreso l’anello”

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Domenica 14 marzoè stata ospite di Mara Venier a Domenica In e si èandare ad un pianto dopo aver visto un filmato del suo fidanzato, il managerDi. In molti sichiesti in queste settimane, dopo anche rumors insistenti e gossip, se tra i due ci fosse o meno aria di crisi. Da qualche ora c’è l’ufficialità grazie ad un’esclusiva del settimanale Oggi.Diha lasciatoA dare la conferma attraverso le pagine del settimanale Oggi è il manager: “Tra me eè finita.deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”. Alla base della rottura anche l’intervista che ...