“Alcuni chiedono soldi ad amici perchè non trovano lavoro… Due di loro si sono tolti la vita. Noi partite Iva, dimenticate dallo Stato” (Di lunedì 15 marzo 2021) Di seguito riportiamo la lettera ricevuta da uno dei nostri lettori. “Buonasera Senatore, mi chiamo L. e sono o forse meglio dire “ero” un musicista professionista. Le scrivo perché la considero uno dei pochi in grado di pensare prima di parlare e i suoi pensieri sono guidati da razionalità, quindi grazie. Scrivo spinto dalla solitudine che accompagna il mio settore, arte e spettacolo completamente dimenticati. I ristori? Beh elargiti a caso durante il 2020 ma sufficienti a pagare le bollette (quelle non si sono mai fermate) e per qualcuno nemmeno quelle. Io sono di M, un grande paesone, e noi musicisti ci conosciamo tutti. Io sono fortunato perché sono anche un autore e percepisco qualcosina dalla SIAE ma consideri che molti dei miei amici/colleghi più ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 marzo 2021) Di seguito riportiamo la lettera ricevuta da uno dei nostri lettori. “Buonasera Senatore, mi chiamo L. eo forse meglio dire “ero” un musicista professionista. Le scrivo perché la considero uno dei pochi in grado di pensare prima di parlare e i suoi pensieriguidati da razionalità, quindi grazie. Scrivo spinto dalla solitudine che accompagna il mio settore, arte e spettacolo completamente dimenticati. I ristori? Beh elargiti a caso durante il 2020 ma sufficienti a pagare le bollette (quelle non simai fermate) e per qualcuno nemmeno quelle. Iodi M, un grande paesone, e noi musicisti ci conosciamo tutti. Iofortunato perchéanche un autore e percepisco qualcosina dalla SIAE ma consideri che molti dei miei/colleghi più ...

Advertising

matteosalvinimi : Alcuni politici chiedono di potersi vaccinare in anticipo? Aspettino il loro turno. - LaTortaPendente : Poi prima di vaccinare i giornalisti, visto che alcuni a gran voce chiedono di essere considerati in una categoria… - matteo_rivi : @staff_M_Fedriga Alcuni Governi ne chiedono il ritiro, ma Fedriga ci tiene a rassicurarci. - Ricochet6It : @GPS_SPINATO Io i tre giorni li ho fatti alcuni anni fà, se mi chiedono d'imbracciare la carabina sono pronto, ma p… - x4ndrodoc : Il caso della mancata #espulsione di #Ronaldo, in #CagliariJuve fa discutere molto in TV si chiedono come Chiffi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcuni chiedono Iraq: scontri dimostranti - polizia a Najaf, decine feriti Alcuni manifestanti sono stati feriti gravemente al volto, riferiscono i media stamani. Proteste ... I manifestanti chiedono anche qui le dimissioni dei governatori locali. .

Zona arancione e conti in rosso le imprese a Musumeci: "Fuori i soldi promessi" Zona arancione, rabbia in piazza In vista della stretta chiedono un ruolo da protagonisti nella '... ma ha riprogrammato la spesa europea: 'Abbiamo ottenuto da Bruxelles di stornare alcuni fondi ...

La vicenda di alcuni Parlamentari che chiedono di essere vaccinati con priorità Proiezioni di Borsa Gioco pubblico: riaprire si può, sostenere si deve Con la chiusura dei giochi di Stato che ha ormai superato i 250 giorni, per le imprese la riapertura diventa questione di vita o di morte: per questo serve riaprire e ristorare.

Covid, Settimana Santa, i perdoni non saranno scalzi Il Covid modifica notevolmente a Taranto l’antica e sentita tradizione dei “perdoni”, i confratelli del Carmine che nel pomeriggio del Giovedì Santo si recano, a piedi scalzi e incappucciati e con un’ ...

manifestanti sono stati feriti gravemente al volto, riferiscono i media stamani. Proteste ... I manifestantianche qui le dimissioni dei governatori locali. .Zona arancione, rabbia in piazza In vista della strettaun ruolo da protagonisti nella '... ma ha riprogrammato la spesa europea: 'Abbiamo ottenuto da Bruxelles di stornarefondi ...Con la chiusura dei giochi di Stato che ha ormai superato i 250 giorni, per le imprese la riapertura diventa questione di vita o di morte: per questo serve riaprire e ristorare.Il Covid modifica notevolmente a Taranto l’antica e sentita tradizione dei “perdoni”, i confratelli del Carmine che nel pomeriggio del Giovedì Santo si recano, a piedi scalzi e incappucciati e con un’ ...