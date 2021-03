Tragedia Covid a Torino: positivo, scappa dall’ospedale e si suicida (Di domenica 14 marzo 2021) Un quarantenne positivo al Covid è morto suicida la scorsa notte: in preda alla disperazione si è sparato sul balcone di casa. Era ricoverato in un reparto Covid di un ospedale di Torino, ma ieri sera è riuscito ad allontanarsi dal nosocomio e a raggiungere casa. Poi è uscito sul balcone e si è sparato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 14 marzo 2021) Un quarantennealè mortola scorsa notte: in preda alla disperazione si è sparato sul balcone di casa. Era ricoverato in un repartodi un ospedale di, ma ieri sera è riuscito ad allontanarsi dal nosocomio e a raggiungere casa. Poi è uscito sul balcone e si è sparato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Paolo_Bargiggia : È ufficiale: i TG delle TV italiane hanno deciso di terrorizzare a morte tutti i cittadini. Aperture solo su… - PandArancio : Pinamonti che si allena con Radu è l'immagine simbolo della tragedia Covid - istalbertomagno : RT @ROBZIK: Tragedia in #Giordania. Un guasto lascia senza ossigeno i pazienti #COVID di un ospedale di #Amman: 7 morti. Il Re Abdallah acc… - Rossell57015480 : RT @sgretolatore: Ciò che molti non capiscono è che la vera tragedia arriverà dopo il covid. Più di un anno di produzione bassa in contempo… - SaverioSturm : RT @ROBZIK: Tragedia in #Giordania. Un guasto lascia senza ossigeno i pazienti #COVID di un ospedale di #Amman: 7 morti. Il Re Abdallah acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Covid Padova, morto di covid imprenditore di 57 anni Una tragedia che ha scosso la famiglia del 57enne veneto e per tutta la comunità che tanto amava l'imprenditore. Luciano non presentava malattie pregresse, ma il covid lo ha colpito in maniera ...

Siria, limbo senza fine. Il resoconto di Internazionale a Ferrara ... eppure "non vedo una soluzione nel prossimo futuro per la tragedia siriana", conclude Majed. "È ... a causa della scarsità di cibo, della crisi economica e, da ultimo, del Covid: "Le persone si sentono ...

Tragedia del Covid a Dronero: due sorelle morte a 48 ore di distanza La Stampa Scopre la positività al Covid, torna a casa e compie l’insano gesto La tragedia si compie dopo la scoperta della positività al Covid. Un paziente, a seguito del tampone effettuato, lascia l'ospedale e, una volta tornato a casa, compie l'insano gesto ...

Piazzola sul Brenta in lutto: muore per coronavirus grande imprenditore Luciano Pilotto, imprenditore di Padova, è morto all’età di 57 anni causa covid. L’uomo era stato ricoverato all’ospedale di Cittadella i seguito alla sua positività al virus, che lo ha portato via da ...

