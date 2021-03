Sampdoria, la prestazione di Thorsby pesa sulla sconfitta (Di domenica 14 marzo 2021) La Sampdoria esce sconfitta dalla trasferta contro il Bologna: tanta corsa ma troppe disattenzioni per Morten Thorsby La Sampdoria esce sconfitta e con l’amaro in bocca dalla trasferta di Bologna. Tra errori individuali e occasioni create al Dall’Ara matura un risultato che, per quanto visto in campo, pare ingeneroso per la banda di Claudio Ranieri. pesa la prestazione poco brillante di Morten Thorsby. PER TUTTE LE NOTIZIE sulla Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il centrocampista norvegese, fresco di chiamata dalla sua nazionale, sbaglia decisamente troppo in fase offensiva e non solo: imperdonabile il pallone regalato ai rossoblù in occasione del secondo gol di Mattias Svanberg. Tanta corsa ma poca sostanza per il classe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Laescedalla trasferta contro il Bologna: tanta corsa ma troppe disattenzioni per MortenLaescee con l’amaro in bocca dalla trasferta di Bologna. Tra errori individuali e occasioni create al Dall’Ara matura un risultato che, per quanto visto in campo, pare ingeneroso per la banda di Claudio Ranieri.lapoco brillante di Morten. PER TUTTE LE NOTIZIEVAI SU SAMPNEWS24 Il centrocampista norvegese, fresco di chiamata dalla sua nazionale, sbaglia decisamente troppo in fase offensiva e non solo: imperdonabile il pallone regalato ai rossoblù in occasione del secondo gol di Mattias Svanberg. Tanta corsa ma poca sostanza per il classe ...

Advertising

Mediagol : #Bologna-#Sampdoria, Mihajlovic: 'La prestazione non è stata perfetta. Salvezza? Godiamoci questi tre punti'… - PassioneCalc10 : Ottima prestazione del @BfcOfficialPage che supera 3-1 la @sampdoria , portandosi a 1 pt dai doriani. Per i felsin… - cd231168 : @sampdoria Prestazione pessima, confusione tattica e scarsa cattiveria agonistica. Continuiamo a perdere punti cont… - PedroMiguelRos6 : @sampdoria Merda di squadra, merda da prestazione. Sono un peccato per il club. Sarebbero dovuti rimanere tutti a c… - Baciccia_1946 : La partita contro il Bologna sarà speciale per Manolo Gabbiadini e Gaston Ramirez, è una partita con tanti ex da en… -