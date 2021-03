Problemi codice OTP per prenotazione vaccino over 70 in Campania, sito Soresa in tilt (Di domenica 14 marzo 2021) Sono snervanti i Problemi con il codice OTP al momento della prenotazione vaccino over 70 in Campania: dalla giornata di ieri 13 marzo, Sul sito Soresa indicato dalla regione guidata dal governatore De Luca, in tanti sono stai invitati a fornire la loro adesione per le somministrazioni di siero anti-Covi. Peccato che il sistema sia andato decisamente in tilt e, a distanza di ore, in molti non riescano ancora a terminare l’operazione. L’annuncio della possibilità di fornire la propria adesione è giunto nella tarda mattinata di ieri per gli over 70. Comprensibile è stata la corsa all’accesso della piattaforma Soresa che, già nel primo pomeriggio, ha mostrato grosse difficoltà nella ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Sono snervanti icon ilOTP al momento della70 in: dalla giornata di ieri 13 marzo, Sulindicato dalla regione guidata dal gnatore De Luca, in tanti sono stai invitati a fornire la loro adesione per le somministrazioni di siero anti-Covi. Peccato che il sistema sia andato decisamente ine, a distanza di ore, in molti non riescano ancora a terminare l’operazione. L’annuncio della possibilità di fornire la propria adesione è giunto nella tarda mattinata di ieri per gli70. Comprensibile è stata la corsa all’accesso della piattaformache, già nel primo pomeriggio, ha mostrato grosse difficoltà nella ...

Advertising

wordweb81 : Problemi #codiceOTP per prenotazione vaccino over 70 in Campania, sito #Soresa in tilt - MariaAn97970665 : @francycognato Signora io trovo problemi con il codice fiscale della Postepay? Mi può indicare se incapacità del ta… - bennyxx9 : Per me idea giusta, gli unici che ne escono male sono i parassiti È semplicemente un autenticazione a due fattori(c… - KhronosOne : @FuryBionda Gli antichi romani dicevano che una riga di codice scritta bene non ti darà problemi in produzione. Fai… - GreenVanilLaura : @RossellaRome @zurichized @marypercaso Bisogna anche ricordare che c'è chi, diagnosi a prescindere, ha ricevuto un… -