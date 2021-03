Pd: Serracchiani, ‘da Letta discorso alto e chiaro su correnti’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Ho molto apprezzato il tono e i contenuti dell’intervento di Enrico Letta, alto nei riferimenti ideali e politici, puntuale nel segnare il perimetro del nuovo Pd da costruire, fermo dal punto di vista etico. Estremamente utile il chiarimento sull’inefficacia del sistema correntizio, perché pone le premesse di un modo diverso di contribuire al dibattito culturale e politico nel partito. I temi del rapporto con il Governo Draghi, della leadership del Pd nel centrosinistra e della competitività rispetto alla destra dovranno diventare portanti nella nostra azione”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, oggi a Roma all’Assemblea nazionale del partito, commentando l’intervento del nuovo segretario Enrico Letta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Ho molto apprezzato il tono e i contenuti dell’intervento di Enriconei riferimenti ideali e politici, puntuale nel segnare il perimetro del nuovo Pd da costruire, fermo dal punto di vista etico. Estremamente utile il chiarimento sull’inefficacia del sistema correntizio, perché pone le premesse di un modo diverso di contribuire al dibattito culturale e politico nel partito. I temi del rapporto con il Governo Draghi, della leadership del Pd nel centrosinistra e della competitività rispetto alla destra dovranno diventare portanti nella nostra azione”. Lo ha dichiarato la vicepresidente del Pd Debora, oggi a Roma all’Assemblea nazionale del partito, commentando l’intervento del nuovo segretario Enrico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

