Orrore nel Napoletano | non cede l’auto d’epoca | papà bruciato dal figlio

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della Tenenza di Caivano hanno eseguito una misura cautelare in carcere, per tentato omicidio aggravato, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un uomo di Caivano, 47 enne, con prenti di polizia per droga e furto. I fatti si riferiscono al 14 settembre scorso. L’uomo aveva cosparso di benzina il padre 73enne, appiccando il fuoco con un accendino e cagionandogli ustioni gravi sul 30% del corpo. La motivazione del gesto è riconducibile a dissidi familiari inerenti la destinazione di una vetturadi proprietà del padre e contesa tra i vari figli. Le attività di indagine sono state condotte dai militari della Tenenza di Caivano che hanno raccolto la denuncia della vittima, acquisito le informazioni di alcuni familiari ed esaminato la documentazione sanitaria inerente il ...

