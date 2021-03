Morto dopo dose Astrazeneca, il Piemonte sospende un altro lotto (Di domenica 14 marzo 2021) Federico Garau La decisione a titolo precauzionale in attesa delle indagini. "Finora nella Regione non erano state segnalate criticità" Aumenta il numero dei decessi avvenuti in seguito alla somministrazione dei vaccini anti-Covid. E ancora una volta è il siero prodotto da Astrazeneca a creare allarme e preoccupazioni tra i cittadini. L'ultimo caso è rappresentato da un docente della provincia di Biella, deceduto solo poche ore dopo l'inoculazione del vaccino. Una situazione che ha spinto l'Unità di crisi della regione Piemonte a percorrere la via della sospensione precauzionale del siero prodotto dal colosso anglo-svedese, come specificato da una nota ufficiale diramata direttamente alle Asl. "È disposta l'immediata sospensione delle vaccinazioni con il predetto vaccino, a prescindere dai lotti giacenti presso le ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Federico Garau La decisione a titolo precauzionale in attesa delle indagini. "Finora nella Regione non erano state segnalate criticità" Aumenta il numero dei decessi avvenuti in seguito alla somministrazione dei vaccini anti-Covid. E ancora una volta è il siero prodotto daa creare allarme e preoccupazioni tra i cittadini. L'ultimo caso è rappresentato da un docente della provincia di Biella, deceduto solo poche orel'inoculazione del vaccino. Una situazione che ha spinto l'Unità di crisi della regionea percorrere la via della sospensione precauzionale del siero prodotto dal colosso anglo-svedese, come specificato da una nota ufficiale diramata direttamente alle Asl. "È disposta l'immediata sospensione delle vaccinazioni con il predetto vaccino, a prescindere dai lotti giacenti presso le ...

