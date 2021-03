LIVE Parigi-Nizza, ottava tappa in DIRETTA: Schachmann maglia gialla virtuale! Doppia caduta fatale per Roglic (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 16.32 Roglic si trova adesso a 1’45” dal gruppo Schachmann: il vincitore dell’ultima Vuelta rischia seriamente di non rimanere neanche sul podio finale. 16.31 Il gruppo completa l’inseguimento nei confronti dei quattro fuggitivi. 16.29 Insiste Roglic con grande orgoglio, ma la Parigi-Nizza ormai è praticamente andata: Maximilian Schachmann va verso un insperato bis. 16.28 In testa alla corsa sono rimasti solo Rutsch, Bernard, Barguil e Bystrom. Ripresi tutti gli altri. 16.27 Roglic ha trovato sulla sua strada Campenaerts, ma il suo ritardo nei confronti del gruppo di ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 16.32si trova adesso a 1’45” dal gruppo: il vincitore dell’ultima Vuelta rischia seriamente di non rimanere neanche sul podio finale. 16.31 Il gruppo completa l’inseguimento nei confronti dei quattro fuggitivi. 16.29 Insistecon grande orgoglio, ma laormai è praticamente andata: Maximilianva verso un insperato bis. 16.28 In testa alla corsa sono rimasti solo Rutsch, Bernard, Barguil e Bystrom. Ripresi tutti gli altri. 16.27ha trovato sulla sua strada Campenaerts, ma il suo ritardo nei confronti del gruppo di ...

