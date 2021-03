L’infermiera no vax e il cluster all’ospedale: l’idea di una legge per rendere il vaccino obbligatorio (Di domenica 14 marzo 2021) La storia è questa. Siamo a Genova, ospedale San Martino. Tra il personale sanitario c’è un’infermiera no vax, che pur avendo accesso alla vaccinazione, decide di non essere vaccinata. Perché? Semplicemente perché è no vax. E lo può fare, perché in Italia non c’è un obbligo di legge che preveda che qualcuno (e neanche il personale sanitario) possa essere obbligato a vaccinarsi contro il covid. Quindi non partecipa alla campagna di vaccinazione dell’ospedale. Ma, c’è un ma. Poco dopo la donna risulta essere positiva al virus. E non solo: perché la direzione sanitaria rende nota la presenza di un vero proprio cluster nello stesso reparto in cui lavora L’infermiera, al primo piano del padiglione Maragliano. Dieci persone – al momento – risultano essere positive alla variante inglese e al Policlinico è scattato il protocollo di sicurezza, ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) La storia è questa. Siamo a Genova, ospedale San Martino. Tra il personale sanitario c’è un’infermiera no vax, che pur avendo accesso alla vaccinazione, decide di non essere vaccinata. Perché? Semplicemente perché è no vax. E lo può fare, perché in Italia non c’è un obbligo diche preveda che qualcuno (e neanche il personale sanitario) possa essere obbligato a vaccinarsi contro il covid. Quindi non partecipa alla campagna di vaccinazione dell’ospedale. Ma, c’è un ma. Poco dopo la donna risulta essere positiva al virus. E non solo: perché la direzione sanitaria rende nota la presenza di un vero proprionello stesso reparto in cui lavora, al primo piano del padiglione Maragliano. Dieci persone – al momento – risultano essere positive alla variante inglese e al Policlinico è scattato il protocollo di sicurezza, ...

Advertising

groucho_wa : @GiovanniToti @SanMartino_Ge Non sono no vax e l'infermiera sbaglia. Ok, premesso questo, chiedo se la colpa del cl… - PatriziaAlessa2 : RT @GenovaQuotidian: Toti dopo l’infermiera no vax positiva: «Valutiamo obbligatorietà regionale per categorie sanitarie» - GenovaQuotidian : Toti dopo l’infermiera no vax positiva: «Valutiamo obbligatorietà regionale per categorie sanitarie» - Marmus4 : Ecco ora io sarò cattivo ma l'infermiera no vax la lascerei a casa a curarsi con la Tachipirina e il brodino caldo.… - Emanuelesenzaf1 : @TgLa7 L'infermiera no vax andava messa in aspettativa non pagata. -

Ultime Notizie dalla rete : L’infermiera vax Gruppi No Vax Facebook: Contro Covid basta mangiare bene Corriere della Sera