Legnano, malore per un bambino mentre era a cavallo: è in gravi condizioni

Un bambino ha accusato un malore mentre era in sella ad un cavallo in un maneggio di Legnano. Legnano (MILANO) – Apprensione per le condizioni di salute di un bambino di 9 anni, colpito da un malore mentre era in sella ad un cavallo in un maneggio a Legnano (Milano). Il piccolo, come riportato dal Corriere della Sera, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una emorragia cerebrale. L'operazione è andata bene, ma la prognosi resta riservata. 

Paura a Legnano, malore per un bambino in un maneggio

La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di sabato 13 marzo 2021. Secondo le prime informazioni, il piccolo era in sella ad un cavallo quando ha accusato il malore.

