In panchina con il Toro c'è Stellini: chi è il fedelissimo di Conte che sogna lo scudetto (Di domenica 14 marzo 2021) Tra i volti dell'Inter che sogna lo scudetto, c'è anche quello di Cristian Stellini. Il vice di Conte sarà in panchina contro il Torino e ci si sta facendo l'abitudine a vederlo guidare i nerazzurri: ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 marzo 2021) Tra i volti dell'Inter chelo, c'è anche quello di Cristian. Il vice disarà incontro il Torino e ci si sta facendo l'abitudine a vederlo guidare i nerazzurri: ...

Advertising

meb : La panchina rossa di San Giovanni Valdarno, simbolo della lotta #femminicidio, è stata imbrattata con svastiche e l… - 6000sardine : Una panchina rossa. Un simbolo in molte città italiane contro il femminicidio e la violenza sulle donne, un simbol… - romeoagresti : #CR7 non è al top della condizione: nessun infortunio, semplice stanchezza. Per questo motivo questa sera dovrebbe… - sportli26181512 : In panchina con il Toro c’è Stellini: chi è il fedelissimo di Conte che sogna lo scudetto: In panchina con il Toro… - JUVEN_TV : @mikelelomb @CarloAl87550029 @Rodolfo22455857 @dade1173 @Maxitaly69 Vero. Infatti sono molto critico con Lippi su M… -