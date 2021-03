(Di lunedì 15 marzo 2021) Il Milan perde in casa con il( 0 - 1 il risultato finale grazie ad un gol di Politano nel secondo tempo ) e il suo distacco dall'Inter sale nove punti. Nel secondo tempo grandi polemiche per ...

Advertising

zazoomblog : Furia Donnarumma: la frase urlata alla panchina del Napoli - #Furia #Donnarumma: #frase #urlata - sportli26181512 : Furia #Donnarumma: la frase urlata alla panchina del Napoli: Il portiere del Milan tra i più nervosi al fischio fin… - CalcioNapoli24 : RT @CannavoFabio: Dal 'faccia a faccia' #Insigne-pallone alla furia di #Donnarumma dopo la sconfitta: le emozioni di #MilanNapoli 0-1 [FOTO… - CannavoFabio : Dal 'faccia a faccia' #Insigne-pallone alla furia di #Donnarumma dopo la sconfitta: le emozioni di #MilanNapoli 0-1… -

Ultime Notizie dalla rete : Furia Donnarumma

Corriere dello Sport.it

A fine partitaè una vera ...Grande tensione al termine della partita per un doppio episodio dubbio: laè soprattutto del ... giocando con qualità pur non impensierendo particolarmente. Zielinski fallisce le due ...A fine partita Donnarumma è una vera furia. Il portiere del Milan Donnarumma viene placato dal suo amico e compagno di nazionale Insigne A fine gara Gigio Donnarumma è sicuramente uno dei più nervosi ...Milan News 24 – Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Reggio Calabria (Aut. 1/2016) – Editore e proprietario: Sportreview s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ...