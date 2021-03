Formazioni ufficiali Parma Roma | le scelte degli allenatori

(Di domenica 14 marzo 2021) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021.: in attesa di comunicazione ufficiale.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini Ibanez Kumbulla; Bruno Peres Villar Pellegrini Spinazzola; El Shaarawy Pedro; Dzeko. Allenatore: Fonseca. Leggi su Calcionews24.com

PSV-Feyenoord (domenica, ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici - La formazione ufficiale della #ASRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Peres, Villar, Pellegrini, Spin… - Le formazioni ufficiali di #ParmaRoma

Le formazioni ufficiali di Parma Roma match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Ore 13:00 – Cielo poco nuvoloso sopra il Tardini. Terreno di gioco che appare in discrete condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre. Parma-Roma: le FORMAZIONI UFFICIALI del match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021