Fabrizio Corona e le conseguenza della “protesta”: ..sarebbe morto in 2 minuti (Di domenica 14 marzo 2021) Fabrizio Corona deve tornare in carcere, secondo le ultime disposizioni della procura. L’imprenditore è all’Ospedale di Niguarda ed al momento “non sta bene” Fabrizio Corona (Instagram)Il caso Fabrizio Corona continua a tenere banco su giornali, riviste e salotti televisivi. La decisione di riportare l’imprenditore in carcere, ha scatenato un vero e proprio putiferio ma soprattutto ha suscitato la reazione spropositata da parte dello stesso Corona, con le immagini pubblicate su Instagram che hanno fatto letteralmente il giro del web. La ferita auto inflitta al braccio, con sangue sparso sul volto ma anche sul pavimento di casa, poi l’arresto e la rabbia all’arrivo dell’ambulanza e della polizia, con ... Leggi su kronic (Di domenica 14 marzo 2021)deve tornare in carcere, secondo le ultime disposizioniprocura. L’imprenditore è all’Ospedale di Niguarda ed al momento “non sta bene”(Instagram)Il casocontinua a tenere banco su giornali, riviste e salotti televisivi. La decisione di riportare l’imprenditore in carcere, ha scatenato un vero e proprio putiferio ma soprattutto ha suscitato la reazione spropositata da parte dello stesso, con le immagini pubblicate su Instagram che hanno fatto letteralmente il giro del web. La ferita auto inflitta al braccio, con sangue sparso sul volto ma anche sul pavimento di casa, poi l’arresto e la rabbia all’arrivo dell’ambulanza epolizia, con ...

