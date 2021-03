Enrico Letta | il compimento di un disegno di 11 anni fa?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Quel che colpisce seguendo la politica è il senso di angosciosa ineluttabilità che traspare a noi profani dalle decisioni del Partito democratico. Le dimissioni di Zingaretti hanno riacceso questo senso di tragico destinale, l’idea che non ci sia alcun rimedio, alcun riparo, che si sia in balia di una corrente che sballotta e alla quale non si può far altro che consegnarsi. Quest’idea sacrificale della politica è emersa proprio quandoZingaretti, in modo troppo rapido rispetto agli eventi, ha lasciato la guida del partito che in fondo non aveva tenuto con risultati spregevoli: dall’oggi al domani, in fondo dopo un evento (la nomina di Mario Draghi) che non aveva minato in modo irreparabile la sua dirigenza. Inevitabile, ecco cosa è sembrato. Ma allora, a volersi un po’ smaliziare, occorre pensare che in fondo gli arcana imperii noi non li conosciamo, non sappiamo cosa sia successo nelle ...