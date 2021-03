Domenica In, Arisa ‘spaventa’ Mara: mi ‘sento’ il Covid, gelo in studio (Di domenica 14 marzo 2021) Nel classico appuntamento pomeridiano con Domenica In Mara Venier introduce la grande ospite di oggi. Nello studio però la “battuta” di Arisa va quasi di traverso: “Mi sento il Covid“.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 14 marzo 2021) Nel classico appuntamento pomeridiano conInVenier introduce la grande ospite di oggi. Nelloperò la “battuta” diva quasi di traverso: “Mi sento il“.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

emmee___ : @evromacentro arisa ha spillato da zia mara a domenica in - DayaneStan : @sangionotami ARISA A DOMENICA IN - Amanda15073787 : @casiftangeles Ok apprendo che ha spillato questa news Arisa a Domenica in. Tra lei e la Cucaracha non so chi spoilera di più ?????? - laladydisangio : @sangionotami in teoria arisa a domenica in così mi hanno detto PERÒ SPAMMATE STO VIDEO - giugiulolae : lo ha detto arisa a domenica in a quanto pare -