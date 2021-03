Diretta Cagliari - Juve ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni (Di domenica 14 marzo 2021) Cagliari - Dopo l'eliminazione in Champions League contro il Porto, la Juve di Andrea Pirlo cerca il riscatto nel campionato di Serie A ed è impegnata sul campo del Cagliari per il 27° turno. I ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021)- Dopo l'eliminazione in Champions League contro il Porto, ladi Andrea Pirlo cerca il riscatto nel campionato di Serie A ed è impegnata sul campo delper il 27° turno. I ...

Advertising

infoitsport : LIVE TJ - Cagliari-Juventus Primavera: 0-0, bianconeri pericolosi con Soulè - Diretta Tv Sportitalia - infoitsport : LIVE TJ - Cagliari-Juventus Primavera: 1-0, traversa della Juventus con Soulè - Diretta Tv Sportitalia - infoitsport : LIVE TJ - Cagliari-Juventus Primavera: 1-0, fine primo tempo - Diretta Tv Sportitalia - infoitsport : Dove vedere Cagliari-Juventus in diretta tv e streaming - infoitsport : Diretta Cagliari-Juve ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming -