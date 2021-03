Da domani 8 ragazzi su 10 saranno in Dad (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - Da lunedì quasi 7 milioni di alunni in Dad. Per la precisione saranno 6,9 i milioni di ragazzi che da domani saranno costretti a seguire le lezioni da casa: otto su dieci. La scorsa settimana erano 5,7 milioni. saranno quindi ulteriori 1,2 milioni gli alunni che dovranno rimanere a casa. L'incremento è concentrato soprattutto in tre Regioni: Lazio, Veneto e Piemonte. E' l'elaborazione della rivista specializzata Tuttoscuola, secondo la quale, per grado di scuola la situazione cambia soprattutto per i più piccoli: non saranno più in presenza circa 800 mila bambini della scuola dell'infanzia e primaria, circa 200 mila della scuola media e altrettanti delle superiori. A Nord quasi la totalità è in Dad Il quadro non è omogeneo sul territorio: il virus costringe a casa il 95% degli ... Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - Da lunedì quasi 7 milioni di alunni in Dad. Per la precisione6,9 i milioni diche dacostretti a seguire le lezioni da casa: otto su dieci. La scorsa settimana erano 5,7 milioni.quindi ulteriori 1,2 milioni gli alunni che dovranno rimanere a casa. L'incremento è concentrato soprattutto in tre Regioni: Lazio, Veneto e Piemonte. E' l'elaborazione della rivista specializzata Tuttoscuola, secondo la quale, per grado di scuola la situazione cambia soprattutto per i più piccoli: nonpiù in presenza circa 800 mila bambini della scuola dell'infanzia e primaria, circa 200 mila della scuola media e altrettanti delle superiori. A Nord quasi la totalità è in Dad Il quadro non è omogeneo sul territorio: il virus costringe a casa il 95% degli ...

Advertising

Enzo_Miccio : Domani faccio una festa per Damiano e tutti i @thisismaneskin Complimenti ragazzi, vi amoooooo #sanremo2021 @SanremoRai - KentAllard23 : RT @grigiocemento: Da domani a 8 ragazzi su 10 verrà negato il diritto di essere parte di una scuola che non è solo istruzione nozionistica… - DiacronicoMurra : RT @grigiocemento: Da domani a 8 ragazzi su 10 verrà negato il diritto di essere parte di una scuola che non è solo istruzione nozionistica… - sulsitodisimone : Da domani 8 ragazzi su 10 saranno in Dad - grigiocemento : Da domani a 8 ragazzi su 10 verrà negato il diritto di essere parte di una scuola che non è solo istruzione nozioni… -