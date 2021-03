Covid-19, c’è un decesso al “San Pio”: aumenta il numero dei ricoverati (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un nuovo decesso, per cause legate al Covid-19, si registra all’Ospedale “San Pio” di Benevento. La persona deceduta era residente nella Provincia sannita. Si registra inoltre la dimissione di una persona, sempre residente nella provincia di Benevento. Ad oggi le persone che necessitano dell’ospedalizzazione nei reparti Covid del principale nosocomio sannita sono 69, numero che è aumentato rispetto a ieri quando erano ricoverate nella struttura di via Pacevecchia 65 pazienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un nuovo, per cause legate al-19, si registra all’Ospedale “San Pio” di Benevento. La persona deceduta era residente nella Provincia sannita. Si registra inoltre la dimissione di una persona, sempre residente nella provincia di Benevento. Ad oggi le persone che necessitano dell’ospedalizzazione nei repartidel principale nosocomio sannita sono 69,che èto rispetto a ieri quando erano ricoverate nella struttura di via Pacevecchia 65 pazienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

NicolaPorro : Cosa c’entrano i vaccini e la regina? La lotta al Covid e lo scivolone di Harry e Meghan? Per scoprirlo, leggete… - Open_gol : Secondo il veterano della ricerca scientifica in Italia dietro lo scetticismo nei confronti del vaccino anti Covid… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Non c'è alcun motivo per smettere di usare il vaccino AstraZeneca contro il Covid'. Lo dice l'Oms #ANSA - hariboo10 : @rvsetto Sono d'accordissimo con te. Oggi non è un liberi tutti, il covid c'è anche oggi non è mica andato in ferie… - lid_rnl : RT @axelvassallo: @Countmax_73 Da un anno il COVID-19 semina MORTE tra persone care,vip e “illustri sconosciuti” lasciando gran dolore.Oltr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid c’è 2-Isobornil metacrilato (CAS 7534-94-3) Proiezioni di mercato, analisi SWOT, analisi dei rischi e previsioni entro il 2030 - Genovagay Genova Gay