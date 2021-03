Charlie Hebdo, la copertina con Meghan Markle e la regina Elisabetta come George Floyd scatena la rabbia degli inglesi (Di domenica 14 marzo 2021) “Perché Meghan ha lasciato Buckingham“. Così si legge nella vignetta pubblicata in prima pagina nell’ultimo numero del settimanale satirico francese Charlie Hebdo, che ritrae la regina Elisabetta che tiene sotto il ginocchio Meghan Markle, la quale risponde: “Perché non potevo più respirare“. Il riferimento, palese, è alla morte di George Floyd, l’afroamericano asfissiato da un poliziotto che gli ha tenuto il ginocchio premuto sul collo. Un’immagine che sta facendo molto discutere sopratutto tra i sudditi di Sua Maestà, che hanno reagito con critiche e polemiche: in particolare, gli attivisti contro il razzismo hanno accusato la rivista di sfruttare la morte di Floyd per aumentare vendite e ricavi. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) “Perchéha lasciato Buckingham“. Così si legge nella vignetta pubblicata in prima pagina nell’ultimo numero del settimanale satirico francese, che ritrae lache tiene sotto il ginocchio, la quale risponde: “Perché non potevo più respirare“. Il riferimento, palese, è alla morte di, l’afroamericano asfissiato da un poliziotto che gli ha tenuto il ginocchio premuto sul collo. Un’immagine che sta facendo molto discutere sopratutto tra i sudditi di Sua Maestà, che hanno reagito con critiche e polemiche: in particolare, gli attivisti contro il razzismo hanno accusato la rivista di sfruttare la morte diper aumentare vendite e ricavi. La ...

