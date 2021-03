Binotto: 'La velocità della Ferrari non è più un problema. Sainz ok' (Di domenica 14 marzo 2021) Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha parlato in Bahrain durante i test pre - Mondali di Formula 1. Binotto non si è sbilanciato sui segnali mandati dalle rosse, ma ha sottolineato: '... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 marzo 2021) Il team principal, Mattia, ha parlato in Bahrain durante i test pre - Mondali di Formula 1.non si è sbilanciato sui segnali mandati dalle rosse, ma ha sottolineato: '...

Ultime Notizie dalla rete : Binotto velocità Binotto: 'La velocità della Ferrari non è più un problema. Sainz ok' Binotto non si è sbilanciato sui segnali mandati dalle rosse, ma ha sottolineato: 'Come velocità non sembra che siamo più così lontani dai migliori'. ferrari in attesa ? 'Sono giorni di lavoro molto ...

Test Barhain 2021, Leclerc: "La SF21 si comporta come vogliamo" Giri a velocità costante, prove di comparazione sulle gomme, tutto fatto senza forzare, con run dal ... La stagione, dunque, è iniziata con il piede giusto, ma se proseguirà come Binotto si aspetta ...

Giri a velocità costante, prove di comparazione sulle gomme, tutto fatto senza forzare, con run dal ... La stagione, dunque, è iniziata con il piede giusto, ma se proseguirà come Binotto si aspetta ...