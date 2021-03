Ansia PSG: Di Maria esce dal campo per un grave problema familiare (Di lunedì 15 marzo 2021) Angel Di Maria è stato accompagnato fuori dal campo durante Paris Saint-Germain Nantes per un grave problema familiare Un alone di tristezza avvolge lo spogliatoio del Paris Saint-Germain. Durante il match di Ligue 1 contro il Nantes (perso 2-1 dai parigini), Angel Di Maria è stato richiamato negli spogliatoi per un grave problema familiare. Come si vede dalle immagini, intorno all’ora di gioco il direttore sportivo Leonardo si è affacciato dagli spalti per comunicare la notizia al tecnico Mauricio Pochettino, che ha deciso di sostituire l’attaccante argentino e accompagnarlo nella pancia dello stadio Parc des Princes. ? La extraña conversación Leonardo-Pochettino que acabó con la sustitución de Di María. Los compañeros de ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Angel Diè stato accompagnato fuori daldurante Paris Saint-Germain Nantes per unUn alone di tristezza avvolge lo spogliatoio del Paris Saint-Germain. Durante il match di Ligue 1 contro il Nantes (perso 2-1 dai parigini), Angel Diè stato richiamato negli spogliatoi per un. Come si vede dalle immagini, intorno all’ora di gioco il direttore sportivo Leonardo si è affacciato dagli spalti per comunicare la notizia al tecnico Mauricio Pochettino, che ha deciso di sostituire l’attaccante argentino e accompagnarlo nella pancia dello stadio Parc des Princes. ? La extraña conversación Leonardo-Pochettino que acabó con la sustitución de Di María. Los compañeros de ...

Advertising

GabryLewis92 : @__Mari92 Anche io sono pazzo come te... ma sto troppo in ansia per la partita. Psg e Bayern superiori. Le altre se… -