«Amici 20»: ecco i ragazzi che accedono al serale (Di domenica 14 marzo 2021) Nonostante non sia ancora stata annunciata la giuria, anche se il sito 361magazine ha parlato del possibile approdo di Stefano De Martino e la conferma di Sabrina Ferilli, è certo che il serale della ventesima edizione di Amici sbarcherà su Canale 5 in prima serata a partire da sabato 20 marzo. Alla guida, come sempre, Maria De Filippi che non ha, tuttavia, ancora spiegato il funzionamento e il meccanismo della nuova fase, annunciando, però, una new entry importante: il direttore artistico delle nuove puntate di Amici non sarà, infatti, Giuliano Peparini, ma Stephane Jarny, coreografo internazionale che in passato a collaborato con artisti del calibro di Kylie Minogue, Bob Sinclar e Vanessa Paradis coreografando diversi spettacoli e programmi televisivi francesi come Nouvelle Star e The Voice. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 marzo 2021) Nonostante non sia ancora stata annunciata la giuria, anche se il sito 361magazine ha parlato del possibile approdo di Stefano De Martino e la conferma di Sabrina Ferilli, è certo che il serale della ventesima edizione di Amici sbarcherà su Canale 5 in prima serata a partire da sabato 20 marzo. Alla guida, come sempre, Maria De Filippi che non ha, tuttavia, ancora spiegato il funzionamento e il meccanismo della nuova fase, annunciando, però, una new entry importante: il direttore artistico delle nuove puntate di Amici non sarà, infatti, Giuliano Peparini, ma Stephane Jarny, coreografo internazionale che in passato a collaborato con artisti del calibro di Kylie Minogue, Bob Sinclar e Vanessa Paradis coreografando diversi spettacoli e programmi televisivi francesi come Nouvelle Star e The Voice.

Advertising

teatrolafenice : ?? A quest'ora nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze andava in scena 'Macbeth' di Giuseppe Verdi dal Macbeth d… - AMorelliMilano : Yacht, auto di lusso, gioielli, appartamenti, polizze vita: ecco cosa si è comprato l’amico degli amici con i sold… - Martini14Emma : RT @frannzan: amici, la sorpresa è stata un successo, ecco il video integrale della reazione!???? @stefyorlando ti vogliamo tanto bene, non d… - chiachiara97 : RT @frannzan: amici, la sorpresa è stata un successo, ecco il video integrale della reazione!???? @stefyorlando ti vogliamo tanto bene, non d… - DriverMattia198 : RT @fdragoni: 'Ci stiamo affidando ad un solo numero e per di più stimato male. Ecco perché il #lockdown non ha nessun senso'. Amici se no… -