Alias, Jennifer Garner non ci penserebbe due volte a tornare in un reboot della serie (Di domenica 14 marzo 2021) Un reboot di Alias? Contate pure su un'apparizione di Jennifer Garner, che nel frattempo va a recuperare anche Bradley Cooper. Erano i primi anni 2000 quando Alias spopolava un po' in tutto il mondo, e Jennifer Garner diventava una delle attrici più popolari del momento. Ma l'attrice sarebbe favorevole a un reboot dell'iconica serie di J.J. Abrams? A quanto pare sì. In un'intervista con l'Hollywood Reporter, l'interprete di Sydney Bristow nella celebre serie di ABC ha affermato che sarebbe davvero entusiasta di poter comparire in un eventuale reboot dello show. "Contatemi. Vado anche a prendere Bradley Cooper, amico e co-star dell'attrice nella serie per la collottola e me lo porto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 marzo 2021) Undi? Contate pure su un'apparizione di, che nel frattempo va a recuperare anche Bradley Cooper. Erano i primi anni 2000 quandospopolava un po' in tutto il mondo, ediventava una delle attrici più popolari del momento. Ma l'attrice sarebbe favorevole a undell'iconicadi J.J. Abrams? A quanto pare sì. In un'intervista con l'Hollywood Reporter, l'interprete di Sydney Bristow nella celebredi ABC ha affermato che sarebbe davvero entusiasta di poter comparire in un eventualedello show. "Contatemi. Vado anche a prendere Bradley Cooper, amico e co-star dell'attrice nellaper la collottola e me lo porto ...

