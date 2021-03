Uomini e Donne, Nicola Vivarelli smentito da una ex dama: “Ha inventato tutto per allontanare la voce sulla sua presunta omosessualità” (Di sabato 13 marzo 2021) Nicola Vivarelli è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Il ragazzo 25enne corteggiò seriamente Gemma Galgani, che come saprete ha 70 anni. La loro frequentazione, infatti, fece insospettire tutto il pubblico del dating show, ma non solo. Adesso si è fatta avanti una ex dama del parterre e ha avanzato alcune L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 13 marzo 2021)è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di. Il ragazzo 25enne corteggiò seriamente Gemma Galgani, che come saprete ha 70 anni. La loro frequentazione, infatti, fece insospettireil pubblico del dating show, ma non solo. Adesso si è fatta avanti una exdel parterre e ha avanzato alcune L'articolo

istat_it : Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il… - matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - emerald_eyes_96 : RT @Indigo__Moon__: Vorrei dire che a lezione ho scoperto che qui in Finlandia c'è un'isola privata solo per le donne, dove è vietato l'acc… - psicolabilina : Le donne arabe sono sottomesse infatti mentre parlavamo di violenza sulle donne mamma ha detto a mio padre che gli… -