(Di sabato 13 marzo 2021) Terribile incidente quello avvenuto oggi-Aeroportoal km 6,800, in direzione. Nel sinistro – la cui dinamica è in corso di accertamento – è rimasta coinvolta un’auto che haun. Quest’ultimo è deceduto. Sul posto le squadre di soccorso, il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi e gestire l’emergenza. Il traffico è bloccato all’altezza del Grande Raccordo Anulare. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Tragedia sulla Roma-Fiumicino: pedone investito e ucciso - Bgbarby0 : Si gratta il fondo del barile.. #Salvini arriva a 'lucrare' sulla tragedia di una ragazzina di 21anni pur di gettar… - Bgbarby0 : @matteosalvinimi Forse perché è l'unico affetto che le rimasto e accettare in pochi giorni che il padre abbia assol… - giammari59 : RT @Artventuno: “Dopo 10 anni è necessario riportare l'attenzione sulla tragedia dei civili. Donne e bambini continuano a pagare un prezzo… - GiovanniFanfoni : @eschatonit Ricordo il racconto angosciato dei miei genitori sulla tragedia del cinema Statuto (64 morti per un inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sulla

BrindisiReport

a Marina di Pulsano, comune in provincia di Taranto, dove un ragazzo di 16 anni si è messo ... Secondo le prime ricostruzioni il giovane era salitovettura del padre per fare delle prove ...Laè avvenuta a Napoli. La 40enne è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Cardarelli. ... Le condizioni gravissime hanno avuto la megliodonna. E' morta nel mezzo di un intervento ...ALESSANDRIA - Tragedia pochi minuti fa in via Buozzi, quartiere Pista: una donna si è gettata dal quarto piano dell’edificio al numero 14. Sul posto gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile e i ...AGI - A due anni esatti dal sequestro che ha tenuto il Paese con il fiato sospeso, sabato 13 marzo alle 21,25 su Nove sarà trasmesso “Ostaggi - attacco allo scuolabus” dedicato alla tragedia sfiorata ...