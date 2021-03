Stasera in tv: 5 film in streaming con Jasmine Trinca consigliati da vedere su Netflix (Di sabato 13 marzo 2021) Cosa ne dite di passare queste serate (e anche tutte quelle verranno) in compagnia dei film più belli della “nostra” Jasmine Trinca? La conosciamo da quando aveva solo 19 anni: il 24 aprile ne compirà 40. Noi iniziamo a festeggiarla… Presto la vedremo protagonista dell’atteso Supereroi di Paolo Genovese, il regista di Perfetti sconosciuti (dovrebbe arrivare nelle sale dal 29 aprile). Una storia di coppie, con lei, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Vinicio Marchioni. I francesi se ne innamorarono subito… Jasmine Trinca (Roma, 24 aprile 1981), è l’unica italiana ad aver vinto il Premio Chopard del Festival di Cannes. Accadde nel 2006. Foto Getty Nel frattempo vi proponiamo una full immersion nella filmografia di Jasmine. Nel suo “percorso” tra autorialità e ... Leggi su amica (Di sabato 13 marzo 2021) Cosa ne dite di passare queste serate (e anche tutte quelle verranno) in compagnia deipiù belli della “nostra”? La conosciamo da quando aveva solo 19 anni: il 24 aprile ne compirà 40. Noi iniziamo a festeggiarla… Presto la vedremo protagonista dell’atteso Supereroi di Paolo Genovese, il regista di Perfetti sconosciuti (dovrebbe arrivare nelle sale dal 29 aprile). Una storia di coppie, con lei, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Vinicio Marchioni. I francesi se ne innamorarono subito…(Roma, 24 aprile 1981), è l’unica italiana ad aver vinto il Premio Chopard del Festival di Cannes. Accadde nel 2006. Foto Getty Nel frattempo vi proponiamo una full immersion nellaografia di. Nel suo “percorso” tra autorialità e ...

Ultime Notizie dalla rete : Stasera film Noir in Festival, ecco i migliori Stasera la cerimonia in diretta Con la serata di premiazione si conclude oggi la XXX edizione del Noir in Festival, che prosegue con film e incontri a disposizione su MYmovies, e che per la prima volta ha portato online il meglio del genere, dal cinema alla letteratura passando per le serie Tv. Durante la diretta dagli studi Gedi ...

'Lo chiamavano Bulldozer' su Rete 4. I film in tv sabato 13 marzo A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv sabato 13 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv . Prima ti sposo, poi ti rovino - 21:15 Sky Cinema Giochi di potere - 21:00 Iris Pets - Vita da animali - 21:20 Italia ...

Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 13 marzo Sky Tg24 Noir in Festival, ecco i migliori Stasera la cerimonia in diretta Con la serata di premiazione si conclude oggi la XXX edizione del Noir in Festival, che prosegue con film e incontri a disposizione su MYmovies, e che per la prima volta ha portato online il meglio de ...

Morte nella residenza, la trama del film in onda sabato 13 marzo su Giallo L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su Giallo, ecco la trama di stasera: L’ispettore Barnaby – Morte nella residenza, la trama Ian Craigie è il “maestro” di una comunità new age. Ha fondato ...

