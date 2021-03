Serie C, il Palermo soffre ma torna a vincere in trasferta: 1-0 alla Paganese (Di domenica 14 marzo 2021) Il Palermo dopo il ko interno contro la Juve Stabia torna al successo ma sempre in trasferta. Come nel derby contro il Catania, i rosanero vincono 1-0 ma stavolta sul terreno della Paganese. Ha deciso un gol di Floriano al 60' che ha permesso ai siciliani di portare a casa l'intera posta in palio dopo 90' di sofferenza. Il tecnico Giacomo Filippi ai microfoni ufficiali del club rosanero non nasconde la soddisfazione per il risultato ma non è contento per la prestazione. “È una vittoria importante ma prendiamo solo i tre punti – afferma Filippi -. Perché non possiamo soffrire e rischiare fino alla fine per la solita disattenzione che ci portiamo da inizio stagione. Un fattore che dobbiamo assolutamente eliminare. Dobbiamo essere più presenti nei momenti chiave della partita. Lo abbiamo fatto solo a ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Ildopo il ko interno contro la Juve Stabiaal successo ma sempre in. Come nel derby contro il Catania, i rosanero vincono 1-0 ma stavolta sul terreno della. Ha deciso un gol di Floriano al 60' che ha permesso ai siciliani di portare a casa l'intera posta in palio dopo 90' di sofferenza. Il tecnico Giacomo Filippi ai microfoni ufficiali del club rosanero non nasconde la soddisfazione per il risultato ma non è contento per la prestazione. “È una vittoria importante ma prendiamo solo i tre punti – afferma Filippi -. Perché non possiamo soffrire e rischiare finofine per la solita disattenzione che ci portiamo da inizio stagione. Un fattore che dobbiamo assolutamente eliminare. Dobbiamo essere più presenti nei momenti chiave della partita. Lo abbiamo fatto solo a ...

ItaSportPress : Serie C, il Palermo soffre ma torna a vincere in trasferta: 1-0 alla Paganese - - sportli26181512 : #SerieC: la Ternana riparte, Bari rimontato 2-1. Vince il Palermo: Rossoverdi ok con le reti nel finale di Kontek e… - IlModeratoreWeb : Serie C. Vittoria del Palermo in trasferta contro la Paganese - - WiAnselmo : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Paganese-#Palermo - Mediagol : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Paganese-#Palermo -